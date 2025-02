Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, la sequenza che mostra come è caduto il tubo della pista da bob di Cortina | Le foto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

– Sabotaggio o incidente di cantiere? Il dilemma riguardante l’ormai famosolungo una decina di metri trovato di notte in una strada del cantiereda bob in corso di costruzione aper leinvernaliè oggetto dell’indagine dei carabinieri, coordinata dalla ProcuraRepubblica di Belluno. Per il momento c’è un fascicolo aperto contro ignoti, riferito non solo al, ma anche a un episodio di danneggiamento di una condotta d’acqua avvenuto qualche giorno prima.I rilievi a Ronco hanno consentito di scoprire un dettaglio importante, che spiegherebbe le modalità di ciò che è ac. Ilè stato trovato di traverso su una strada, infilato in una rete di ferro che delimita una delle curve dell’impianto. A sinistrastrada corre un muro in cemento, che serve per consolidare il terrapieno e impedire la caduta di terra.