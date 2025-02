Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, a Cortina è caccia alle streghe per il tubo che ha bloccato il cantiere della pista da bob: cosa non torna sul “sabotaggio”

o incidente di? È alquanto incredibile quello che sta accadendo ad’Ampezzo, alla vigiliavisita dei funzionari del Cio che devono verificare se lada bob in costruzione possa essere utilizzata per la pre-omologazione, prevista fra un mese. Sulleinvernalisi è scatenata una tempesta politica perfetta, innescata da unper la refrigerazione che nella notte tra il 20 e il 21 febbraio hauna delle strade del. Alha gridato subito l’amministratore delegato di Simico, Fabio Saldini, dando il via a una reazione a catena da parte di esponentimaggioranza di governo. Tirati in ballo, gli ambientalisti inorridiscono, vista la loro indole pacifista. Intanto le indagini di carabinieri e polizia propendono più per un incidente o per una bravata, che per un atto deliberato in chiavi anti olimpica.