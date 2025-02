Ogni punto è enorme per il Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-23 15:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Bruno Fernandes afferma che “” per ildopo che sono arrivati ??dal 2-0 per sgattaiolare una Everton sabato.Beto e Abdoulaye Doucoure hanno dato agli ospiti un meritato vantaggio a metà tempo, solo per Fernandes per scatenare un ritorno segnando un calcio di punizione e inviando un altro che ha portato a Manuel Ugarte a garantire un sorteggio per 2-2.A Everton è stato assegnato un rigore dell’ultimo minuto che è stato annullato dopo una recensione del video VAR e loè sfuggito a un pareggio che li lascia ancora 15 ° in classifica.Fernandes ha dichiarato: “ora èper noi perché siamo in una posizione che è molto dura per noi, che non dovremmo essere e sfortunatamenteconta per noi al momento.