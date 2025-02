Ilrestodelcarlino.it - Officina delle Idee: c’è Amalia Ercoli Finzi, consulente Nasa

, 87 anni, l’ospite di stasera dell’associazione: si tratta della prima donna laureata in Ingegneria Aeronautica in Italia, scienziata,dellae dell’Esa (l’Agenzia spaziale europea). L’appuntamento è alle 19.30 presso l’Ottantadue Club (corso Garibaldi 82): apericena, dibattito e, a seguire, salotto culturale. La serata è intitolata ‘Donne al timone: l’ingegno femminile per un futuro sostenibile’. "– scrive l’associazione – è un esempio di come passione, impegno e competenza possano creare un futuro migliore". Si parlerà anche di scienza e spazio.