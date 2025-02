Oddio… Che tempo che fa la telecamera la inquadra durante l’intervista a Giorgia | cosa ha fatto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuova puntata di Cheche fa di Fabio Fazio domenica 23 febbraio 2025. Tra gli ospiti della serata, una delle voci più amate in assoluto della musica italiana e protagonista di Sanremo 2025 con ‘La cura per me’ e vincitrice della serata cover con il brano Skyfall di Adele cantato insieme alla collega Annalisa. In oltre 30 anni di straordinaria carriera, la cantante ha collezionato innumerevoli dischi di platino e una serie di brani senza, collaborando con grandi artisti, anche internazionali, come Ray Charles, Lionel Richie, Herbie Hancock e Alicia Keys ed è stata ospite del salotto di Fabio Fazio per una chiacchierata sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata. Cheche fa,non se l’è proprio tenuta, in studio la frecciata proprio a luiCheche fa,fa una ragazza del pubblico mentrecantaha replicato alle critiche che Mogol hasulla sua voce.