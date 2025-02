Thesocialpost.it - Occidente in frantumi, gli USA di Trump votano contro la condanna alla Russia (e contro l’Europa)

La risoluzione Usa sulla guerra in Ucraina è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’Onu con gli emendamenti proposti dUe. L’Italia ha votato a favore del testo emendato. L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato anche gli emendamenti presentati dFrancia, a nome della Ue,risoluzione Usa sull’Ucraina ‘Path to Peace‘. I voti sono stati in un caso 78 sì, 16 no e 67 astenuti; nel secondo caso 60 sì, 18 no e 81 astenuti. Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancetteRespinto, invece, l’emendamento russorisoluzione americana: hanno votato71 Paesi, 59 si sono astenuti e 31 si sono schierati a favore. Gli Usa avevano chiesto di bocciare tutti gli emendamenti.Gli Stati Uniti hanno votato in Assemblea generale Onula risoluzione ucraina sostenuta dUe sull’integrità territoriale di Kiev.