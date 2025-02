Nuovo volto per il mercato di Piazza San Giovanni di Dio | scetticismo sui social

Leggi su Funweek.it

Dopo anni di attesa, ildiSandi Dio a Monteverde si prepara a una trasformazione. Roma Capitale ha annunciato l’approvazione del progetto definitivo per il “Rionale Sandi Dio”, con l’obiettivo di modernizzare e migliorare la struttura, attualmente carente di servizi e con problemi igienico-sanitari.Il progetto prevede un concorso internazionale di progettazione per definire l’assetto finale del, che sarà dotato di servizi igienici per il pubblico e gli operatori, spogliatoi e unacentrale per favorire laità. L’obiettivo è creare un ambiente polifunzionale, fruibile in diversi orari.L’annuncio ha suscitato reazioni contrastanti suimedia. Se da un lato c’è chi accoglie con favore la notizia, dall’altro molti utenti esprimonoe frustrazione per i lunghi tempi di attesa.