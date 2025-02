Nuovo treno per la Metromare | al via la fase di rodaggio

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 24 febbraio 2025 – Questa mattina l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, insieme ai tecnici di Atac e Cotral, ha effettuato un sopralluogo presso il deposito Atac a Magliana dove è in lavorazione ilCaf MA300 acquistato dalla Regione Lazio da Atac, in accordo con Roma Capitale, a giugno 2024 e destinato alla flotta di rotabili della Roma-Lido ().Il, sul quale Atac ha effettuato lavori di restyling e di adeguamento necessari per viaggiare sulla nuova ferrovia, dovrà ora effettuare unadiprima di essere messo in servizio. “La Giunta di centrodestra la scorsa estate aveva impegnato i fondi per l’acquisto di questoda Atac con l’obiettivo di aumentare il parco rotabile a disposizione della Roma-Lido.