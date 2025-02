Calciomercato.it - Nuova panchina per Conte: la scelta è fatta

Leggi su Calciomercato.it

Antonioe l’addio possibile al Napoli dopo un solo anno, ecco la squadra che può allenare: inizia la rivoluzione delle panchineIl cambio della guardia in vetta alla classifica è il verdetto più significativo di un turno di campionato che non è stato decisamente banale, riservando non poche sorprese. Il Napoli ha ceduto il passo all’Inter, con la sconfitta contro il Como, a una settimana dallo scontro diretto che potrebbe dire molto sulla corsa scudetto.per: la– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Contrariato Antonio, e non potrebbe essere diversamente, dopo una gara che i suoi hanno giocato all’altezza del loro rango soltanto per metà, prima di subire, nel secondo tempo, le iniziative avversarie, fino alla sconfitta. Ma il malumore dell’allenatore pugliese va anche oltre e potrebbe portarlo a dire addio ai partenopei già alla fine della stagione, nel momento in cui nella sua visione non dovessero esserci le giuste prospettive e la comunione di intenti con De Laurentiis.