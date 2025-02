Quotidiano.net - Nozze tra Saipem e la norvegese Subsea7. Nasce un colosso da 20 miliardi di ricavi

Dal matrimonio transfrontaliero trae la7,europeo da 20di, portafoglio ordini aggregato di 43e un margine operativo lordo di oltre 2. Il nuovo gruppo, che avrà sede legale a Milano e sarà quotato sia in Piazza Affari che alla Borsa di Oslo avrà 45mila addetti, tra cui 9mila ingegneri. Per l’operazione gli attuali azionisti didisporranno in misura paritetica del capitale del nuovo gruppo. L’operazione prevede il conferimento di 6,688 azioniper ogni titoloposseduto e ai soci di quest’ultima verrà distribuito un dividendo straordinario di 450 milioni immediatamente prima del perfezionamento. L’operazione, secondo l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi (in alto a sinistra) porterà alla creazione del "market leader globale nel settore Subsea ed E&C Offshore, migliorandone il profilo competitivo grazie a sinergie operative, senza ricadute occupazionali negative, e ne rafforzerà la struttura patrimoniale".