Metropolitanmagazine.it - Novità sull’organigramma in casa Kering: Mélanie Flouquet diventa segretaria generale, e Joël Hazan direttore di strategia e sviluppo

Per fronteggiare la crisi e il calo del 2024,ha deciso di introdurre alcunerispetto al suo organigramma. Infatti, l’attuale direttrice delladel colosso francese del lusso,, sarà promossadella società dell’1 marzo. Inoltre, ancheassume un nuovo ruolo, passando dalla carriera in BCG (Boston Consulting Group), a gestore dellae dellodel gruppo del lusso.rivela i nuovi ruoli diCome riportato dall’azienda, si tratta di due professionisti esperti nel settore del lusso.è entrata nell’azienda di François-Henri Pinault nel 2021, dopo aver lavorato per circa vent’anni per JP Morgan come esperta nel settore del lusso. Ora lavorerà con Jean-Marc Duplaix, che èoperativo e vicedel gruppo.