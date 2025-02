Gqitalia.it - Nove orologi da urlo protagonisti ai SAG Awards

Leggi su Gqitalia.it

Glirestano gli indiscussidella stagione dei premi che è in pieno svolgimento. Dopo i SAG2025 del 23 febbraio a Los Angeles, mancano solo sei giorni agli Oscar. Eppure, nessuno ha davvero idea di chi porterà a casa le statuette più importanti domenica prossima (a parte Kieran Culkin che è sicuramente uno tra i favoriti).I BAFTA hanno di recente riservato alcune sorprese e questo fine settimana i SAG2025 non sono stati da meno, con Timothée Chalamet e Demi Moore che hanno portato a casa il premio come miglior attore e attrice.In tema dii SAGhanno riservato un numero sorprendentemente alto di sorprese. In particolare, molti degli attori in lizza per i premi hanno mostrato di avere molta attenzione a cosa mettono al polso, come puoi ammirare qui sotto.