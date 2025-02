Bubinoblog - NOVE: DUE NUOVI SHOW PER AMADEUS OLTRE AL BIS DELLA CORRIDA. LA NOTA UFFICIALE

Sarà un 2025 ricco di novità e conferme per. Lo svela Laura Carafoli, la responsabile contenuti e produzioni di Discovery. Vediamo tutti i dettagli tra il game dell’access e glidi prima serata.“Abbiamo deciso di partire subito e visto chefino al 31 agosto era legato a un’altra azienda, non abbiamo avuto il tempo per cercare idee originali e siamo stati costretti a puntare su formule già collaudate”, così al Messaggero.Poi sottolinea: “Siamo andati sul sicuro, anche se il nostro pubblico voleva qualcosa fuori dagli schemi. Lo dico perché è emerso dalle analisi di mercato”. Ora però si fa sul serio e dopo un rodaggio ecco due grandi novità per.STARSTRUCK, IL NUOVOSERALEIl già re del Festival di Sanremo torna in primavera sul. In prima serata condurrà “un talentche visivamente ricorda X Factor, in onda per la prima volta nel 2022 in Inghilterra, su Itv, dal titolo Starstruck (Colpito dalle stelle)”.