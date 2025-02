Agi.it - Notte tranquilla per Papa Francesco. Ha dormito e sta riposando

AGI - "Laè trascorsa bene, ilhae sta". Lo rende noto la sala stampa vaticana aggiornando sulla salute precaria del Santo Padre. L'ultimo bollettino medico diramato dal Vaticano, pubblicato domenica, spiegava come le condizioni "permangono critiche" e la complessità del quadro clinico impone "che la prognosi resti riservata". La novità che preoccupa è l'emergere di una insufficienza renale ma, si spiega, è "lieve", in fase "iniziale" e "sotto controllo". Da sabato sera inoltre non si sono verificate "ulteriori crisi respiratorie", anche se si "prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali". Spadaro: "Dimissioni? Deciderà lui davanti a Dio" "Mi ha fatto dispiacere vedere forzature, interpretazioni errate, a volte persino attacchi al Pontefice in questa condizione.