Amica.it - Nonostante Trump: Hunter Schafer porta la primavera sul red carpet

Leggi su Amica.it

Decisamente meno sontuosi degli Oscar, ma non per questo meno imnti, gli Independent Spirit Awards premiano i film a budget ridotto. Protagonista del red.L’attrice ha indossato un abito midi della collezione P/E 2025 di Prada con spalline sottili e stampa floreale sui toni del giallo e arancione. Completano la mise un paio di pump open-toe a righe rosa e grigie. Recentementeha denunciato TikTok le conseguenze dell’ordine esecutivo firmato da Donaldper eliminare il genere “X” sul passaporto di chi non si identifica come maschio o femmina. L’attrice ha raccontato che, al momento del rinnovo del suo passaporto, le è stato assegnato il genere di nascita, cioè quello maschile (M per male). “Non imche abbiano messo una ‘M’ sul mio passaporto, non cambia nulla di me o della mia transessualità.