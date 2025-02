Lanazione.it - Nonna usa il contrassegno disabili del nipote per andare a fare shopping

La Spezia, 24 febbraio 2025 – Ce n'è davvero per tutti i gusti. si fa per dire, nell'uso improprio de Cude, ildella circolazione per le persone contà: da chi lo usava perpoiin centro, a chi lo aveva ancora e lo utilizzava nonostante il titolare delfosse ormai deceduto. Da sempre la polizia locale spezzina considera servizio prioritario garantire il rispetto dei diritti a favore degli utenti della strada che versano in condizioni dità, per le quali viene loro rilasciato l’appositoper la sosta e la circolazione dei veicoli al loro effettivo servizio. In questo ambito, periodicamente, il Comando dispone servizi mirati al contrasto degli abusi perpetrati da conducenti che, impropriamente ed indebitamente, utilizzano contrassegni intestati spesso a famigliari, per aggirare divieti ed evadere la tariffa nelle zone di sosta a pagamento nonché, nella più grave delle ipotesi, sostare senza averne titolo e necessità negli stalli riservati ai, sottraendo così la possibilità di fruirne a coloro che ne abbiano diritto.