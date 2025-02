Sololaroma.it - Non solo Pisilli, la Roma lavora ai rinnovi: spiraglio Paredes

Leggi su Sololaroma.it

Archiviata la vittoria per 3-2 con il Porto, non c’è tempo di fermarsi per la. I giallorossi hanno centrato l’obiettivo della qualificazione al prossimo turno di Europa League, grazie ad un doppio confronto di ottimo livello. Il focus si sposta ora sul campionato, perché l’Europa non è mai stata tanto vicina nell’arco della stagione come lo è adesso. I capitolini stanno finendo di limare gli ultimi dettagli in vista della sfida con il Monza, in programma oggi lunedì 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da vincere a tutti i costi, per compiere l’ennesimo step dal punto di vista mentale.Dietro le quinte, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per quanto concerne le conferme dei pezzi pregiati della rosa. Niccolòha firmato fino al 2029 e sarà uno dei punti fermi del presente e del futuro del club.