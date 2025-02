Calciomercato.it - Non solo Luperto-Vlahovic, altri due rigori in Cagliari-Juve. Mistero Taremi-Vasquez

Manca un cartellino rosso in Sardegna e uno giallo per Mkhitaryan. Fermato un altro arbitro per un mese: la moviola di Serie AIn attesa del monday night tra Roma e Monza, la 26esima giornata di Serie A registra tanti episodi arbitrali controversi. In particolare nel posticipo trantus, con tre calci di rigore richiesti in campo e nessuno fischiato dall’arbitro Colombo.Arbitro Colombo inntus (foto Ansa) – Calciomercato.itA far discutere è soprattutto il contatto tra: il difensore rossoblu spinge con entrambe le mani l’avversario alle spalle. Il fatto che il centravanti serbo riesca a tirare non cambia la sostanza: era calcio di rigore e probabilmente il Var poteva intervenire anche se l’entità della spinta deve essere giudicata in campo. Ma c’è di più: trattandosi di chiara occasione da gol e fallo non genuino, l’ex empolese andava anche espulso.