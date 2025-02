Ilgiorno.it - Non solo digitale. Kairos, l’eterna sfida di misurare il tempo: "Qui storia e futuro"

Laaffascinante e millenaria diil: questa la vocazione diInnovation, startup fondata da due ingegneri bresciani, Andrea Abeni e Alessandro Metelli. Nata nel 2022 come spinoff dell’università degli studi di Brescia,Innovation è parte dell’Innovative Contamination Hub di Csmt. Alla base della startup, l’obiettivo di concretizzare un progetto ambizioso: la progettazione e la realizzazione del movimento meccanico di un orologio da polso. "Abbiamo due attività principali – racconta Abeni, 31 anni come il collega Metelli –. La prima è la progettazione e la costruzione di orologi meccanici. In particolare, ci occupiamo del marchio orologiera Inceptum, in concessione alla spin off, dal concept al design, dalla costruzione alla commercializzazione. In Italia, su 60 brand siamo quasi gli unici, noi e un’altra realtà, a costruire anche il movimento, che è il cuore dell’orologio.