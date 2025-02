Ilrestodelcarlino.it - "Non so cosa abbia visto l’arbitro, il ragazzo ha sbagliato ma è stato bersagliato da offese"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mister Antonioli critica pesantemente le scelte del direttore di gara e l’atteggiamento di alcuni giocatori teramani. "Non so, ma è una decisione assurdache Kone èdae provocazioni verbali per tutto il primo tempo - dice Antonioli -. Il nostro giocatore haa reagire, ci mancherebbe, ma certi comportamenti non sono accettabili e il metro di giudizio deve essere equo. Per quanto riguarda l’analisi della partita c’è poco da dire, credo che l’espulsionecondizionato l’andamento di una gara che nel primo tempomo dominato, non tanto nelle azioni, quanto nella gestione del gioco". Molto felice invece mister Pomante, tecnico del Teramo, che si prende le lodi ed elogia i suoi. "Noi ci crediamo, non ci nascondiamo - dice -.