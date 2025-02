Iodonna.it - «Non riuscivo ad alzarmi dal letto per il dolore» ha detto la cantante a Verissimo.

Leggi su Iodonna.it

Francesca Michielin è stata tra gli ospiti dinella puntata del 22 febbraio. Reduce dall’esperienza di Sanremo 2025 dove ha partecipato con Fango in paradiso, laha spiegato a Silvia Toffanin perché questo Festival è stato particolarmente importante per lei: «Sono andata per sentirmi di nuovo viva sul palco» ha. Raccontando il momento più difficile della sua vita: l’intervento per asportare un rene. Francesca Michielin a Sanremo regala ai fan fiori Lego X Leggi anche › Sanremo 2025, Francesca Michielin cade dalle scale dell’Ariston durante le prove Francesca Michielin e l’intervento al reneL’anno scorso, a Stasera c’è Cattelan, laaveva rivelato di essersi sottoposta a un intervento per rimuovere un rene che già in passato aveva definito «un po’ ballerino, un po’ sfigato».