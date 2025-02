Donnaup.it - Non gettare i fondi di caffè! Ecco come riutilizzarli in modo utile e creativo

Nondiindisono spesso considerati un semplice scarto, ma in realtà possono avere molteplici utilizzi sorprendenti. Questo residuo, che molti gettano via senza pensarci, può diventare un valido alleato in casa, nel giardino e persino per la cura della persona. Scopriamo insiemeriutilizzare idiin.1.diin cucinaIdipossono essere utilizzati in cucina in vari modi.alcune idee:Condimento per carne: Idipossono essere utilizzatimarinata per carni. La loro acidità aiuta a intenerire la carne e aggiunge un sapore unico.Rimuovere odori: Possono essere utilizzati per assorbire gli odori sgradevoli nel frigorifero. Basta mettere un contenitore condiaperto all’interno per neutralizzare gli odori.