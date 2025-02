Iltempo.it - "Non era mai successo". Il segnale sul paziente Begoglio dal Gemelli

Da “Pomeriggio cinque” arrivano gli ultimissimi aggiornamenti sullo stato di salute del Papa. Lunedì 24 febbraio l'inviato Angelo Macchiavello, in collegamento in diretta dal Policlinicodi Roma, ha riportato le ultime news sulle condizioni di Papa Francesco. “Le condizioni al momento restano critiche, proprio in questi stessi minuti si stanno facendo gli esami del sangue, che sono importantissimi per capire lo stato di salute del papa”, ha esordito il giornalista in collegamento con Myrta Merlino mentre si attende il bollettino serale sul Santo padre. “Ti faccio vedere la finestra del Papa”, ha detto poi, invitando il cameraman a inquadrare dall'esterno la stanza dove è ricoverato il Pontefice. “All'utimo piano, la terza da sinistra, l'unica completamente chiusa e quella dietro la quale sta riposando Papa Bergoglio”, ha continuato Macchiavello.