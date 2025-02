Ilfoglio.it - Non c'è posto per l'amore, qui. L'Ucraina di Yaroslav Trofimov

Anticipiamo in queste pagine un estratto del romanzo “Non c’èper l’, qui” (collana Oceani, La Nave di Teseo), in libreria da domani, 25 febbraio. Cappelli a punta con la stella rossa in testa, i soldati pattugliavano la stazione di Kharkiv, le baionette sui loro fucili scintillavano al sole. Parvero divertiti quando Debora entrò con una valigia in una mano e un cane rosa di pezza con le orecchie cascanti nell’altra. Era un regalo per Taras, aveva passato un pomeriggio intero ai grandi magazzini a scegliere il giocattolo più vistoso. Nella tasca del cappotto aveva i documenti che aveva appena ricevuto per trasferirsi a Kyiv. Il villaggio di Olena era più o meno di strada, e Debora aveva acquistato i biglietti del treno in modo da poter trascorrere una notte a Pisky.