Ilfattoquotidiano.it - “Non abbiamo più avuto modo di vederci dopo Sanremo. Riuscire a essere in studio con te, lavorare con te, è stato un grandissimo onore”: Fedez ringrazia Masini

Marcohanno conquiil pubblico del Festival dicon la cover di Bella Stronza. Molte le aspettative sul brano e molte anche le critiche preventive, sfumatel’esibizione. E il cantautore toscano è tornato a parlare dell’esperienza festivaliera ospite di Domenica In: “Io volevo capire come sarebbe venuta la canzone. La musica viene bene quando le cose sono vere. Federico sapeva, volevo capire e vedere cosa ne sarebbe venuto fuori“. Durante l’ospitata da Mara Venier,ha ricevuto una sorpresa, un videomessaggio del rapper: “Nonpiùdi. Voglio esprimerti tutta la mia gratitudine,incon te,con te, mettere mano a una pietra miliare della discografia italiana, per me èun