Lettera43.it - Nomine Rai: i piani di Rossi e i veti incrociati di Lega, FdI e M5s

Leggi su Lettera43.it

Una ricollocazione di prestigio per Gennaro Sangiuliano. E nessuno “scippo” al Pd da parte dell’ipermeloniano Giampaolo. Passato il ciclone Sanremo e dopo mesi di stallo, in Rai ci si prepara a una prima infornata di. La data in rosso era quella di giovedì 27 febbraio ma il cda è saltato a causa dei solitie il M5s si sono messi messi di traverso, irritati dalle indiscrezioni trapelate sulla stampa.La nuova vita di Sangiuliano: sarà a capo della sede Rai di ParigiPartiamo proprio da Sangiuliano. Dopo l’affaire Boccia, lo scorso 6 settembre il ministro della Cultura era stato costretto a dimettersi lasciando il posto ad Alessandro Giuli. Ebbene, dopo mesi in stand by, il primo aprile (e non è il solito pesce) Sangiuliano prenderà servizio – come aveva anticipato Il Foglio – come nuovo capo sede Rai a Parigi, incarico molto prestigioso, tra i più richiesti dai giornalisti di Viale Mazzini.