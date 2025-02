‘Noi e Loro’, una clip in anteprima del film francese

Leggi su Funweek.it

Sarà nelle sale italiane dal 27 febbraio – grazie a I Wonder Pictures e Unipol BiograCollection – ilNoi e Loro (titolo originale: Jouer avec le feu), il nuovodelle acclamate registe Muriel e Delphine Coulin. Presentato inmondiale alla 81. Mostra del Cinema di Venezia e premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al protagonista Vincent Lindon, Noi e Loro è un dramma familiare di grande impatto emotivo e di stringente attualità.Ilvede il veterano Lindon affiancato da due giovani promesse della nuova generazione del cinema: Benjamin Voisin (Estate ’85, Illusioni Perdute)e Stefan Crepon (Peter von Kant, Lupin). Lindon interpreta Pierre, un padre vedovo che alleva da solo i suoi due figli (Voisin e Crepon). Mentre il più giovane avanza serenamente nella vita e si prepara a trasferirsi a Parigi per frequentare l’università, il maggiore si avvicina a movimenti estremisti, violenti e razzisti.