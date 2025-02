Lanotiziagiornale.it - No Usa alla condanna a Mosca. All’Onu risoluzione farsa dell’Ue

Una spaccatura (prevista) e pesante. È quella che si è consumatatra l’Europa e l’America. Gli Stati Uniti hanno votato assieme a Russia, Corea del Nord, Bielorussia e altri quattordici Paesi amici dicontro ladell’Assemblea generale dell’Onu cheva l’aggressione russa dell’Ucraina e chiedeva la restituzione a Kiev dei territori occupati. Contro ha votato anche Israele.Lapresentata dall’Ucraina, e co-sponsorizzata da quasi tutti i Paesi, a tre anni dall’invasione russa, è stata approvata da 93 Paesi, tra cui l’Italia, e respinta da 18. Gli astenuti sono stati 65.Gli Usa votano contro laRussiaRileva “con preoccupazione che l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Federazione Russa è durata tre anni e continua ad avere conseguenze devastanti e durature non solo per l’Ucraina, ma anche per altre regioni e per la stabilità globale” e “chiede una de-escalation, una rapida cessazione delle ostilità e unapacifica della guerra contro l’Ucraina”.