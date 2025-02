Panorama.it - No alle auto e meno mezzi pubblici, il paradosso dell'amministrazione Sala

Oggi a Milano è in corso l’ennesimo sciopero deidi trasporto pubblico. Si trattaa seconda agitazione che coinvolge l’Azienda dei Trasporti Milanesi indi 10 giorni, questa volta organizzata dalla sigla Usb, che lamenta “il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnlferrotranvieri internavigatori 2024/2027". Ccnl che prevede “aumenti medi per il triennio di riferimento (2024/2026) di circa il 5,96%, incluso l'una tantum prevista per questo mese, con un perdita secca del potere di acquisto degliferrotranvieri di più del 10 percento”.Questa ennesima agitazione sindacale mette in luce uno dei (tanti) problemi del capoluogo meneghino. Secondo un rapporto stilato dal Laboratorio di Politica dei Trasporti del Politecnico di Milano, fra il 2016 e il 2024 l’offerta complessiva di trasporto pubblico a Milano ha visto una contrazione del 15-20% per quanto riguarda la rete di superficie (bus, tram, filovie).