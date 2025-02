Terzotemponapoli.com - NM Live – La gara tra Napoli e Inter non è decisiva, Billing e Raspadori utili alla squadra azzurra

Giovanni Ignoffo, Giorgio Di Vicino, Pasquale Salvione, Antonio Petrazzuolo, Pino Taglialatela e Rubens Pasino sonovenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, e condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loroventi riportatti da TerzoTempo:NM– Ignoffo: “, nulla è perduto, bisogna avere una grande reazione e fare una grandecontro l’”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Le scelte dei calciatori possono comportare pericoli o vantaggi, come quella che ha portato all’autogol di Rrahmani, che ha poi costretto ila complicarsi la vita e a cambiare modo di giocare.