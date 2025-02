It.newsner.com - Nicole Kidman ferma riprese del film per i “troppi Org***i”

Leggi su It.newsner.com

ha raccontato le difficoltà di girare le scene intime del suo nuovo, Babygirl, ammettendo che a un certo punto ha dovuto interrompere leperché “non voleva più raggiungere l’orgasmo”.A cosa si ispira ileroticoL’attrice 57enne, che recita accanto a Harris Dickinson nel thriller di A24, ha spiegato al Graham Norton Show che, sebbene il ruolo l’abbia spinta fuori dalla sua zona di comfort, era desiderosa di affrontare qualcosa di audace e nuovo.Nel thriller bollente, lainterpreta una potente donna d’affari che mette a repentaglio la sua carriera e la sua vita familiare intraprendendo una relazione focosa con il suo stagista molto più giovane, interpretato da Harris Dickinson, 28 anni, conosciuto in Triangle of Sadness (2022).Scritto, diretto e prodotto da Halina Reijn, ilè stato ispirato da una storia che ha sentito su una donna che non aveva mai provato un orgasmo durante i suoi 25 anni di matrimonio.