Juventusnews24.com - Nicola a DAZN: «Gol subito su una situazione in cui avevamo noi la palla. La quota salvezza? Rispondo così»

di Redazione JuventusNews24ha parlatoai microfoni didopo Cagliari Juve: le dichiarazioni sul match contro i bianconeriDavideha parlato nel post-partita di Cagliari Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di. Le sue dichiarazioni.COS’È MANCATO – «La volontà è quella di avere sempre un atteggiamento propositivo come nel secondo tempo però le qualità non ti permettono di fare sempre come nella ripresa. Nella ripresa siamo stati più propositivi, ma abbiamo anche dovuto lottare per non correre rischi. Volevamo creare densità a centrocampo. Non siamo riusciti a scalare bene per pressare nel modo giusto, eravamo sempre in ritardo».PARTITA – «La Juventus riparte bene e noi dovevamo uscire in ampiezza. Il gol ci ha condizionato. Il Cagliari ha fatto la gara che doveva fare.