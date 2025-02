Calciomercato.it - Nico Paz, ma non solo: i 5 calciatori classe 2004 più preziosi in Serie A

Paz, super talento del Como (LaPresse) – Calciomercato.itSta incantando laA a suon di giocate, gol e assist.Paz è uno deipiù talentuosi del nostro campionato ed è nato nel. Non è più un bambino, ma resta un prospetto ancora giovane e che potrà calcare palcoscenici molto importanti se riuscirà a non perdersi. Il Como se lo sta coccolando e lui ha risposto con 6 reti e 4 assist da quando è iniziata la stagione.Il futuro diPaz è ancora un rebus, in un nostro sondaggio è l'Inter la squadra accostata maggiormente al calciatore, ma gli occhi di tutta Europa sono su di lui. Abbiamo, quindi, deciso di fare un focus sui 5nati nelpiù, che giocano oggi inA.