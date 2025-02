Internews24.com - Nico Paz Inter, il classe 2004 è l’obiettivo primario. Ecco il primo gesto da nerazzurro

di RedazionePaz, il centrocampistadel Como èdel club. Già ildaIl calciomercatoha puntato forte suPaz, il centrocampistadel Como è fortemente voluto dalla dirigenza nerazzurra che ha ormai da tempo messo su di lui gli occhi. Il club di Viale della Liberazione spera di poter far vestire la maglia dell’al ragazzo l’estate prossima.Paz ha però già fatto ilda, come sottolinea Tuttosport, infatti nella sfida che il Como ha giocato contro il Napoli nel match della domenica pomeriggio – valido per la 26esima giornata di campionato – i lariani hanno fermato i partenopei. Così facendo la squadra di Inzaghi è balzata alposto in classifica, staccando di un punto la squadra di Conte.