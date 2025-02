Ilrestodelcarlino.it - Neve e pioggia in Emilia Romagna: dove colpirà il maltempo

Bologna, 24 febbraio 2025 – Dopo un weekend all’insegna del sole e di temperature miti, la settimana si è aperta con un tempo instabile e con una spruzzata diin. Ma da oggi e nei prossimi giorni le condizioni meteo sono previste in peggioramento con l’intensificarsi delle precipitazioni a causa di perturbazioni che stanno transitando sull’Europa centrale verso i settori orientali del continente. Il campo dell’alta pressione verrà eroso e ci sarà un ritorno delle piogge, della(ad alta quota) e di temperature più consone con la stagione invernale. Mercoledì 26 febbraio dovrebbe essere il giorno peggiore per ciò che riguarda il. Female tourist in winter jacket and knitted bobble hat with backpack hiking in snowy nature. Forest therapy Previsioni meteo martedì 25 febbraio Gli esperti meteorologi dell’agenzia Arpae annunciano una intensificazione delle piogge nella giornata di domani, 25 febbraio.