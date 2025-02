Movieplayer.it - Nella Tana dei Lupi 2 - Pantera, Gerard Butler è scatenato nella clip esclusiva

Al cinema dal 6 marzo con Lucky Red il secondo capitolo del franchise action interpretato da, O'Shea Jackson Jr e gli italiani Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino. Il confronto trae O'Shea Jackson Jr al centro delladidei2 -, offerta quest'oggi da Movieplayer.it., nei panni del detective 'Big Nick' O'Brien, fa pesare tutta la sua ferocia sul ladro Donnie Wilson spaventandolo mentre proclama "Io sono un assassino, tu no". In questa nuova avventura action scritta e diretta da Christian Gudegast, in arrivo al cinema a partire dal 6 marzo con Lucky Red,e Jackson tornano nei panni del detective 'Big Nick' O'Brien e del ladro fuoriclasse Donnie Wilson. Al loro fianco troviamo gli attori italiani .