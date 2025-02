Iodonna.it - Nella galleria romana il dialogo tra diverse generazioni di artisti

(askanews) – Si intitola oggetto, scultura, parola, disegnola mostra che si può vedere fino al 30 aprile al Contemporary Cluster di Roma. Giacomo Guidi riunisce le opere distorici con cui aveva lavorato in passato, già venti anni fa con la sua prima, come Vittorio Corsini, Maurizio Donzelli, Pietro Fortuna, Eugenio Giliberti e Vittorio Messina insieme a quelle di Letizia Cariello e Cuoghi Corsello. La mostra "Giappone. Terra di geisha e samurai" guarda le foto La mostra curata da Lorenzo Bruni è caratterizzata dalfra quattro opere per artista, di cui alcune realizzate negli anni Novanta e alcune site specific, che permettono di indagare la libertà espressiva di ciascuno di loro e la sua necessità di praticare tutte le tecniche.