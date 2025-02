Ilrestodelcarlino.it - Nel derby Scandiano s’inchina a Castelnovo

EMIL GAS61 E80 CAST. MONTI 77 EMIL GAS: Fikri 3, Costoli ne, Astolfi 9, Fontanili 3, Bertolini 13, Levinskis 8, Riccò 14, Vecchi 4, Caiti 7, Sironi, Riitano. All. Spaggiari. E80 GROUP CAST. MONTI: Ettaqy, Vozza D. 3, Bucci, Brevini 2, Mingotti 11, Giberti 3, Bravi 5, Liepins 11, Rossi 12, Morini 12, Mallon 18. All. Vozza G. Arbitri: Moro di Bologna e Gualtieri di Reggio Emilia. Parziali: 17-22, 34-46, 52-55. Colpo grosso dell’E80Monti (28) neldi C: gli appenninici, secondi, fermano la striscia positiva dell’Emil Gas (24), trascinati da Mallon.