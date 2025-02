Iodonna.it - Nel cuore note speciali che risvegliano sensi e memoria. E i flaconi? Tanto preziosi da collezionarli come abiti d'Alta Moda

378 provenienti da 36 Paesi tra cui anche Thailandia, Barbados, Oman, Qatar e Uzbekistan: sono stati i marchi presenti a Esxence, la fiera internazionale dedicata alla profumeria artistica e d’autore, a Milano. Un dato che fa riflettere su quanto stia diventando “affollato”, quindi sotto costante attenzione, il settore. Secondo le ultime stime, nonostante l’incidenza dei profumi di nicchia sul mercato globale del beauty sia solo del due per cento, quella sul totale della profumeria alcolica tocca punte che in media si aggirano attorno al dieci per cento in molti Paesi. Vestiti marinati nel profumo: geniale o rischioso? La nuova mania su TikTok X Leggi anche › Profumi e Gen Z: l’ossessione delle nuove generazioni per i profumi In Italia, nel 2023, la profumeria d’autore ha raggiunto addirittura un valore superiore ai 310 milioni di euro, pari a più del 30 per cento delle vendite di fragranze.