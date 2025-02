Lettera43.it - Nel 2024 l’Ue ha speso più per i combustibili fossili russi che per gli aiuti finanziari all’Ucraina

Nonostante le sanzioni imposte dall’Unione europea e gli sforzi per ridurre la dipendenza dai, dall’inizio dell’invasione dell’Ucrainaha continuato a spendere ingenti somme per l’acquisto di petrolio e gas dallaa. Secondo un rapporto del Centro per la ricerca sull’energia e l’aria pulita (Crea), nel terzo anno di guerra,ha importatoper un valore di 21,9 miliardi di euro, una cifra che supera di un sesto i 18,7 miliardi di euro didestinatinel. La cifra deglisi riferisce esclusivamente aglidiretti, che comprendono sostegno economico sotto forma di prestiti o sovvenzioni,per la ricostruzione e altri tipi di sostegno economico civile. Non includono quindi i contributi militari né gliumanitari.