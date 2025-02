Tpi.it - Nel 2024 la spesa militare europea è stata superiore del 58% rispetto a quella della Russia

Nellaa livello europeo èdel 58%russa: 730 miliardi di dollari internazionali contro 462 miliardi. Lo ha calcolato l’Osservatorio Conti Pubblici Italiani (CPI) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.L’istituto diretto dall’economista Carlo Cottarelli ha pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito un articolo di fact checking che confuta uno studio dell’International Institute for Strategic Studies (IISS) – diffuso il 12 febbraio e rilanciato da diversi media internazionali – secondo cui lo scorso anno laa tassi di cambio correnti sarebbeleggermentesostenuta dal resto d’Europa (inclusi anche Stati che non sono membri dell’Unionee/oNato).Stando all’IISS, in particolare, nelil Paese guidato da Vladimir Putin ha speso 461,6 miliardi contro i 457,3 miliardi degli altri Stati europei.