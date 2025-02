Agi.it - Negli ultimi 10 anni sono calati gli omicidi in Italia

AGI - Nell'arco deglidieci, inil numero deglivolontari è diminuito del 33%, scendendo dai 475 casi del 2015 ai 319 del 2024 (0,54 vittime ogni 100mila abitanti); solo in questo ultimo anno si registra un decremento del 6% rispetto ai 340 casi del 2023. È quanto emerge dal report sugli "volontari consumati" curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale. Si tratta di un decremento costante, con il valore più basso (287) registrato nel 2020, anno dell'emergenza legata alla pandemia da Covid19: anche i dati Eurostat relativi aglivolontari registrati in Europa nel 2022 riconoscono l'come il Paese Ue con il minor fattore di rischio di eventiari. Al decremento del totale generale deglicorrisponde una flessione delle vittime - sempre nel decennio - del 38% per gli uomini (da 330 a 206) e del 22% per le donne (da 145 a 113): "Mentre il trend dei casi con vittime maschili rispecchia sostanzialmente le variazioni dell'andamento del totale degli- spiegano gli analisti - gli eventi con vittime femminili procedono con una linea tendenzialmente autonoma, altalenante e più piatta, ma con un'evidente diminuzione nell'ultimo biennio".