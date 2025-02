Agi.it - Negli ultimi 10 anni boom di omicidi con autori e vittime minorenni

AGI - Continua a calare in Italia il numero deglivolontari maduecresce quello deglicon. È quanto emerge dal report sugli "volontari consumati" curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale. In particolare, nel 2024, rispetto al 4% del 2023, è quasi raddoppiata l'incidenza delle, salita al 7%. L'incidenza degliminori di 18si attesta, invece, all'11% nel 2024, in netto aumento rispetto all'anno precedente quando i minori responsabili dio avevano rappresentato il 4% del totale. Analizzando nel dettaglio le singole fasce di età con riferimento al rapporto vittima/autore, emerge che, nel biennio in esame, leminori di 18sono state uccise prevalentemente dadi età compresa tra i 18 e i 40(nel 2023 nel 53% dei casi e nel 2024 nel 56%); seguono glidella fascia 41-64(27% nel 2023 e 26% nel 2024) mentre i casi con autore minore si attestano al 13% nel 2023 e al 18% nel 2024.