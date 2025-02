Ilfattoquotidiano.it - “Negli anni ho avuto tre donne contro, senza che provassero nemmeno a capire cos’era Miss Italia e chi raccontava. Quando è morto mio padre c’è chi ha sperato che mi levassi di torno”: lo sfogo di Patrizia Mirigliani

“Non volevo che edulcorassero le cose o che ne facessero una celebrazione, però è vero, sono stati impietosi.l’ho visto non ci ho dormito la notte“. Chi parla è, e il riferimento è a “non deve morire“, il docufilm in arrivo il 26 febbraio su Netflix. Il concorso di bellezza da diversivive un periodo difficile, e pensare che in passato era uno degli eventi più seguiti in tv.Intervistata dal Corriere la figlia del patron Enzocommenta anche le scene che vedono protagonista suo figlio Nicola. “Se il documentario è stato ingeneroso anche nei suoi confronti? Quelle scene sono state girate trefa e Nicola è molto maturato: oggi ha 36, è un uomo. Resta il fatto che esce da ventidi tossicodipendenza, sono cose che lasciano il segno.