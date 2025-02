Né Ilary né Vladimir Isola dei Famosi 2025 c’è la nuova conduttrice | la decisione di Mediaset

Leggi su Caffeinamagazine.it

Torna alla ribalta l’argomentodei. Inizialmente si pensava che potesse saltare completamente, poi è partito il tam tam per scoprire il nome delladopoLuxuria. Tanti i candidati emersi, ma adesso sembra cheabbia preso definitivamente una, scegliendo un’amata presentatrice.Quindi, l’deidovrebbe iniziare dopo l’deie adesso dovremmo avere quasi con certezza il nome dellache farà compagnia ai telespettatori. A sganciare la bomba è stato il sito Dagospia, per bocca del suo giornalista Giuseppe Dandolo.Leggi anche:dei, il colpo di scena dopo mesi di voci incontrollate: perchénon ne parladei, chi dovrebbe essere laDato per scontato che Luxuria non sarebbe stata confermata all’dei, si era parlato che ci potesse essere il clamoroso approdo di Alfonso Signorini o il ritorno diBlasi.