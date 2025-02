Oasport.it - NBA, i risultati della notte (24 febbraio): i Thunder volano espugnando Minnesota. Detroit non si ferma

Si sono disputati tra ieri sera e questaben dieci incontri dell’NBA, con diverse sfide molto interessanti. A iniziare da Boston Celtics – New York Knicks ieri sera, passando dal match tra gli Atlanta Hawks e iPistons di Simone Fontecchio, e arrivando al big matchWestern Conference trae Oklahoma City. Ecco come è andata.Nella serata di ieri ottima vittoria dei Boston Celtics che superano i New York Knicks per 118-105. Match praticamente sempre in controllo dei Celtics, guidati dai 25 punti, 10 rimbalzi e 9 assist di Jayson Tatum, con i padroni di casa che rischiano solo a inizio ultimo quarto, quando i Knicks rimontano dal 77-50 al 95-89. Ma a quel punto un nuovo parziale di Boston chiude i giochi. Quinto successo negli ultimi sei match per i Golden State Warriors che superano i Dallas Mavericks 126-102.