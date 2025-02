NBA | Cleveland e Oklahoma City non sbagliano vittorie solide per Warriors e Celtics

Leggi su Sportface.it

Poche sorprese nel ricco turno di NBA 2024/2025, che ha visto in programma nove partite in cui spiccano ledi. Le due formazioni, che comandano rispettivamente a Est e a Ovest, infatti, hanno confermato la propria leadership. In particolare, i Cavs hanno centrato la settima vittoria consecutiva battendo per 129-123 Memphis Grizzlies tutto sommato equilibrata. Infatti, i padroni di casa faticano dall’arco, sbagliando 22 delle prime 25 triple tentate, ma si aggrappano a Donovan Mitchell (33 punti) e Evan Mobley (25 punti, 13 rimbalzi e 8 assist). Nel finale, poi, è decisivo anche Ty Jerome, che segna 15 dei suoi 26 punti nell’ultimo quarto. Memphis prova a rimanere in scia con Jaren Jackson Jr (22 punti) e Ja Morant (21 punti e 10 assist), oltre a tre giocatori dalla panchina ampiamente in doppia cifra, ma non basta ad evitare la terza sconfitta nelle ultime quattro.