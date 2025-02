Scuolalink.it - Naspi: Dimissioni di fatto e ticket licenziamento, le novità introdotte dalla legge 203/202

Leggi su Scuolalink.it

L’INPS ha chiarito i nuovi criteri per il riconoscimento delledie l’esonero dal pagamento del, in seguito all’entrata in vigore dellan. 203/2024. Dal 12 gennaio 2025, i datori di lavoro non dovranno più versare il contributo per l’interruzione di un contratto a tempo indeterminato nei casi di assenza .di, le203/202 Scuolalink.