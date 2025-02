Panorama.it - Nasce Saipem7 ed è rally in Borsa per il nuovo colosso dell’energia

Leggi su Panorama.it

ha l’approvazione del mercato. Il matrimonio italo-norvegese deciso ieri tra Saipem e Subsea7 dà vita a unenergy da 20 miliardi di ricavi e 43 miliardi di ordini. E il mercato oggi ha risposto: eccesso di rialzo con un guadagno teorico di oltre il 10 per cento alladi Oslo per la compagnia norvegese e del 9,6% a Piazza affari per l’italiana.Il gigante chedall’intesa tra Saipem e Subsea7 si chiameràe sarà un gigante del settore dei servizi energetici, con sede in Italia e quotata sia a Milano sia ad Oslo. L'operazione non comporterà il lancio di un'OPA sul flottante delle due società. Il matrimonio potrebbe generare, secondo gli analisti di Equita, un incremento di valore per Saipem compreso tra il 4% e il 13% della sua capitalizzazione di mercato. La nuova società avrà un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro, oltre 45mila dipendenti, ricavi stimati intorno ai 20 miliardi di euro e Ebitda di oltre 2 miliardiIl closing dell’operazione è previsto per la seconda metà del 2026, con un rapporto di concambio fisso che vedrà la fusione strutturata in modo paritetico tra i due gruppi.