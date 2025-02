Oasport.it - NASCAR, Bell e Toyota si impongono ad Atlanta

Christophertrionfa conad, secondo atto dellaCup Series 2025. Il 30enne americano di Joe Gibbs Racing svetta per la 10ma volta in carriera, la prima nel rinnovato catino che sorge in Georgia al termine di un nuovo imprevedibile overtime.La prima Stage, controllata interamente dalle Ford, è stata siglata senza particolari problemi dalla Mustang #21 Wood Brothers Racing di Josh Berry. L’americano ha fatto la differenza respingendo al ‘traguardo volante’ la Ford #2 Team Penske di Austin Cindric e la Chevrolet ZL1 #24 Hendrick Motorsports di William Byron.Ford Performance ha controllato gran parte anche della Stage 2, segnata a 12 giri dalla fine dall’uscita di scena dell’idolo locale Chase Elliott. Il #9 di Hendrick Motorsports Chevrolet è finito contro le barriere dopo curva 4, l’errore del georgiano ha prematuramente tolto dai giochi anche Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6).